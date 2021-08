Was passiert in der neuen Folge? - Der Gründer eines Chemnitzer Textil-Startups stürzt beim Klettern ab und stirbt. Es stellt sich heraus, dass er beim scheinbaren Unglück bereits tot war. Der Verdacht: Mord.

- Es geraten mehrere unter Verdacht, die mit dem Opfer regen SMS-Kontakt hatten, unter anderem ein Textilunternehmer, der finanziell von den Ideen des Jungunternehmens profitieren wollte und eine Professorin der TU Chemnitz, die an den technischen Sensationen mitwirkte.

- Die Kommissare Robert Winkler und Karina Szabo (Lara Mandoki) ermitteln in alle Richtungen. Abseits des eigentlichen Falls gerät Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach) in Gefahr. Offenbar holt sie ein Ereignis aus der Vergangenheit ein, worauf sich die kryptischen Nachrichten beziehen, die sie erhält.