Das Lernziel in dieser Stunde Gemeinschaftskunde wird per Beamer an die Wand projiziert: "Ich positioniere mich zur Notwendigkeit der Europawahl." Immerhin drei Neuntklässler sind schon 16 Jahre alt und damit wahlberechtigt. Für sie geht es in diesem Jahr zum ersten Mal an die Urne. Wie fühlt sich das an?