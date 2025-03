Der ehemalige Radstar Jan Ullrich will beim European Peace Ride (EPR) im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres der Stadt Chemnitz starten. Der nicht ganz unumstrittene 51-Jährige werde am 13. September die letzte Etappe vom tschechischen Ústí nad Labem (Aussig) über 167 Kilometer nach Chemnitz bestreiten, teilte der Veranstalter des Rennens mit.

Ein Teil des European Peace Ride verbindet im Kulturhauptstadtjahr 2025 die europäischen Kulturhauptstadt-Standorte Gorizia in Italien/Nova Goriza in Slowenien und Chemnitz in Sachsen. Das sogenannte Hauptpeleton führt von Passau in drei Etappen über Böhmen nach Chemnitz - 510 Kilometer mit 6.550 Höhenmeter. Das European Peace Ride sieht sich in der Tradition der legendären Internationalen Friedensfahrt, die als "Tour de France des Ostblocks" galt und alljährlich Tausende jubelnde Menschen an die Straßen lockte. Seit 2021 wirbt der European Peace Ride für Chemnitz als Kulturhauptstadt 2025.