Für die kulturelle Note wird der passionierte Radfahrer und Übersetzer Lothar Quinkenstein sorgen. Er wird die Fahrt mit einer Lesung eröffnen. Quinkenstein hat sich als Übersetzer der polnischen Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk einen Namen gemacht und unterrichtet am Collegium Polonicum in Słubice. Er wird die Tour durch drei Länder als Fahrer und Chronist begleiten. Als Schirmherr der diesjährigen Tour konnte der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, Carsten Schneider gewonnen werden. Der SPD-Politiker will sich bei der letzten Etappe sogar selbst in den Sattel schwingen.