"Angefangen hat das bei Großprojekten im Stuttgarter Raum. Da haben wir mit ausländischen Unternehmen zusammengearbeitet und Freundschaft geschlossen", erzählt Dietrich. Danach sei man in Kontakt geblieben und habe zunächst in Serbien und Bosnien ein Netzwerk aufgebaut, in dem man sich gegenseitig mit Arbeitern und Produkten unterstütze. Dazu gehörten auch Kooperationen mit Universitäten. "Aber nachhaltig: Wenn wir aus den Ländern Arbeiter abziehen, fehlen sie schließlich dort. Deswegen arbeiten zum Beispiel einige Handwerker abwechselnd ein halbes Jahr bei uns und ein halbes Jahr in ihrem Herkunftsland."

Im Moment sei er dabei, ein ähnliches Netzwerk in der Türkei aufzubauen, sagt Dietrich. "Die wirtschaftliche Lage dort ist schwierig. Gut ausgebildete Leute, Ingenieure, verdienen dort umgerechnet vielleicht 300 bis 400 Euro im Monat." Spezialisten für Heizungsbau, Solaranlagen, etc. von der Türkei nach Deutschland zu bringen, dabei hilft ihm sein Mitarbeiter Sahin Hulusi. Der Mann für "Fußbodenheizung, Fußbodenbelag und alles Mögliche" ist seit drei Jahren in der Firma angestellt. 1978 ist er aus der Türkei nach Deutschland gekommen, damals nach Frankfurt. Heute wünscht sich der 62-Jährige, er wäre direkt nach Sachsen gekommen: "Ich fühle mich hier einfach wohl, es ist nicht so stressig wie in Frankfurt."