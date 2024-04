Fahndung nach Randale: 19 Gärten in einer Kleingartenanlage in Chemnitz betroffen

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In der Anlage herrscht große Anspannung. "Das Gefühl, was man hat, wenn jemand in der Laube war, ist halt kein Gutes, weil wir oft mit unseren Kindern hier sind", so Rudolf. Am 9. April haben zudem laut Kleingartenvorstands-Mitglied Künzel erneut Unbekannte einige Gärten heimgesucht. "Wir sind alle angespannt", sagt sie Kripo live. Die Randalierer sollen so schnell wie möglich gefunden werden. "Deswegen nutzen wir auch diese Möglichkeit. Vielleicht hat jemand einen Hinweis und kann uns und der Kriminalpolizei weiterhelfen", betont Künzel.