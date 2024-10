Zustände wie in Chemnitz scheinen andere Behörden in Sachsen nicht zu haben - im Gegenteil. Der Vogtlandkreis erinnert in einer aktuellen Pressemitteilung die Bürger an den Führerschein-Umtausch. Der Antrag kann sogar online von zu Hause aus gestellt werden. "Alternativ ist auch der Einwurf in die Hausbriefkästen des Landratsamtes möglich." Auch im Landkreis Zwickau, im Erzgebirge oder Mittelsachsen gibt es auf Nachfrage von MDR SACHSEN keine Probleme wie in Chemnitz.