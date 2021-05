Die Stadt Chemnitz versteigert ab sofort Fahrräder im Internet. Sie stammen aus dem städtischen Fundbüro und konnten keinen Besitzern zugeordnet werden, teilte die Stadt am Montag mit. Um an der Versteigerung teilzunehmen, ist eine Registrierung auf www.zoll-auktion.de, einer überregionalen Plattform für Behörden und Städte, notwendig. Dort werden die Räder unter der Kategorie "Fahrräder & Zubehör" angeboten. Die Auktionen aus Chemnitz enden am 9. Mai zwischen 19 und 20 Uhr.