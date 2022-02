Das Skigebiet liegt immerhin auf einer Höhe von 1.000 Metern, also herrschen hier im Moment noch gute Wintersportbedingungen, sagt René Lötzsch von der Fichtelberg Schwebebahn Gmbh. "Weil der Wind nachgelassen hat, sind alle Lifte wieder in Betrieb. In den nächsten Tagen soll es Neuschnee geben, was uns natürlich freut." Außerdem seien mehr als 30 Kilometer Loipen am Fichtelberg gespurt. Der Oberwiesenthaler Bürgermeister Jens Benedikt hat aber auch Empfehlungen für schlechtes Wetter. "Wir haben auch Indoor-Möglichkeiten, zum Beispiel unser Wintersportmuseum, das "Wiesenthaler K3". Dort gibt es olympische Medaillen zu sehen, was in der jetzigen Zeit sicher auch ganz interessant ist." Auch das Meeresaquarium, das immerhin das höchstgelegene Korallenriff Deutschlands beherbergt, sei einen Besuch wert.