Die Bundesanwaltschaft hat am Donnerstag eine Frau im Landkreis Mittelsachsen festnehmen lassen. Wie die Behörde mitteilte, wird die Frau dringend verdächtigt, sich als Rädelsführerin an einer terroristischen Vereinigung beteiligt zu haben. Ihr wird den Angaben zufolge außerdem die Vorbereitung eines sogenannten "hochverräterischen Unternehmens gegen den Bund" vorgeworfen.



Konkret geht es darum, dass laut Bundesanwaltschaft die auf dem Grundgesetz beruhende parlamentarische Demokratie in Deutschland nicht anerkennt. Nach ihrer Ideologie existiert das Deutsche Reich auf Grundlage der Verfassung von 1871 weiter. Die 75-Jährige ist damit mutmaßlich der sogenannten Reichsbürgerszene zuzuschreiben.