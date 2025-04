Staunen kann Ilse Ullmann auch mit hundert Jahren noch über die vielen Neuheiten bei der Feuerwehr in Klaffenbach, einem Ortsteil von Chemnitz. Seit fast sechzig Jahren ist sie Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr und die Kameraden präsentieren ihr stolz den topmodernen Gerätewagen. "Alles neu hier. Da die Schläuche, eine nagelneue Pumpe! Weißt du noch, wie wir uns früher geschwunden haben?", sagt Wehrleiter René Roscher. "Oh ja, oh ja, das ist alles ganz einfach praktisch", staunt die altgediente Feuerwehrfrau.