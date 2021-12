Lichtblick im Advent Adventslesen in Mittweida lässt Kinderaugen strahlen

Auch dieser Advent wird anders als in den Jahren vor Corona, eingeschränkter, stiller auf den Straßen und schlechter für Händler und Gastronomen. Trotzdem gibt es kleine Lichtblicke in diesen Tagen des Wartens. MDR SACHSEN zeigt, wo. In Mittweida werden beim Adventslesen 24 Märchen für Kinder vorgelesen.