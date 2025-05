Was für eine Vorstellung! Man sitzt in der Kirche und die Musik kommt von überall. Von vorn, von hinten, von den Seiten und sogar von unten. Genau dieses Projekt entsteht gerade in der Stadtkirche St. Petri in Augustusburg. Es soll ein echtes 360-Grad-Klangerlebnis werden, sagt Kirchenmusiker Pascal Kaufmann.