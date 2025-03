Autofahrer auf der A 4 müssen sich an diesem Montag auf Probleme und längere Fahrzeiten zwischen Chemnitz-Mitte und Frankenberg einstellen. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, werden in beiden Fahrtrichtungen wechselnd Spuren gesperrt. Die Beeinträchtigungen dauern demnach bis zum 4. April 2025 an. Grund dafür seien Bodenuntersuchungen und Entwässerungsarbeiten. Der Verkehr werde jeweils daran vorbeigeleitet.