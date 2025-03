Was sagt die Deutsche Bahn zur Barrierefreiheit in Sachsen? - Von den rund 660 Bahnsteigen in Sachsen sind rund 88 Prozent stufenfrei erreichbar.

- Damit Reisende stufenfrei ein- und aussteigen oder zumindest der Einsatz von Einstiegshilfen für alle Fahrzeugtypen möglich ist, müssen die Bahnsteige mindestens 55 Zentimeter hoch sein.

- Eine Höhe von mindestens 55 Zentimetern (in Ausnahme bei bestimmten Stadtbahnen 38 Zentimetern) steht aktuell an rund 59 Prozent der Bahnsteige zur Verfügung.

- Taktile Leitsysteme auf dem Bahnsteig sind aktuell an rund 60 Prozent der Bahnsteige in Sachsen vorhanden. Quelle: Deutsche Bahn