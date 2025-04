Die erste Herausforderung für ihn ist es schon, den Bahnhofsvorplatz überhaupt zu finden. Ist auf dem Bahnsteig 2 und 3 noch ein Blindenleitsystem, was ihn zur Unterführung führt, steht er am anderen Ende ratlos da, nachdem er die Treppe hinaufgestiegen ist. Nur die Logik, sich vom Gleis abzuwenden, führt ihn schließlich zum ersten Teil des Leitsystems.

An der Straße prüft er dann, was das Leitsystem ihm anzeigt. "Zuerst haben wir die Noppen, wir könnten es auch Ereignisfeld nennen", erklärt er. Dieses zeige an, dass hier etwas passiert. Direkt hinter dem Noppenfeld, befinden sich die sogenannten Rippen. "Diese zeigen mir die Richtung an", so Martin. Da beide Felder direkt ineinander übergehen, werde eine sichere Überquerung angezeigt. "Da ich kein Ampelgeräusch höre, würde ich jetzt hier davon ausgehen, dass ein Zebrastreifen vorhanden ist." Ein Zebrastreifen würde dann bedeuten, dass die Autos anhalten, wenn er die Straße überquert.