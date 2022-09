Eine Scheune im Frankenberger Ortsteil Mühlbach ist durch ein Feuer vollständig zerstört worden. Wie die Polizei mitteilte, ist das Gebäude am Samstagabend aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe die Scheune, in der Stroh gelagert wurde, bereits im Vollbrand gestanden.