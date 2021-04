Außer dem Besuch von Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) zum Auftakt des Modellprojekts habe sich niemand aus der Landesregierung über den Fortgang erkundigt, während aus zahlreichen anderen Kommunen Nachfragen eingegangen seien, so Neubauer. Zuvor hatte der Bürgermeister berichtet, dass er nur über Dritte überhaupt vom Ende des Projekts erfahren hatte. Darüber hinaus beobachte er, wie sich Landes- und Kommunalpolitik immer mehr voneinander entfernten.

Neubauer ist seit 2013 Bürgermeister in Augustusburg. 2017 trat er in die SPD ein. Das Covid-Ex-Projekt war maßgeblich seinem Engagement zu verdanken. Dabei ermöglichte ein negativer Coronatest den Besuch von Restaurants, Hotels und Museen in der Stadt.