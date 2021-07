Seit September 2020 verbringt Härtel ihre berufliche Zeit mit den rund 200 Menschen mit Behinderungen, die in der Werkstatt beschäftigt sind. Neben der Aufsicht in der Metallwerkstatt unterstützt sie auch im Förder- und Betreuungsbereich. Essen reichen, spazieren gehen, aber auch einzelne Betreuungen fallen in ihren Aufgabenbereich.

Eine Begebenheit ist ihr dabei besonders im Gedächtnis geblieben. Zwei Mittagessen werden jeden Tag für die Beschäftigten angeboten. "Wir haben einen taubstummen Mann in der Metallwerkstatt, der sich auch nicht durch Gebärden ausdrücken kann", erzählt Härtel. "Anhand von Bildern habe ich mit ihm geübt, dass er sich sein Mittagessen aussuchen kann." Mittlerweile klappe das sehr gut und sie merke die reine Freude des Mannes.

Fenja Härtel sieht in der Werkstatt Gerd Krause und Axel Tuschling über die Schulter, wie sie Blitzableiter fertigen. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Das Geld war ihr bei der Tätigkeit nicht so wichtig. 340 Euro bekommt sie im Monat bei einer Arbeitszeit von 40 Stunden in der Woche. So idealistisch wie Härtel seien nicht viele junge Menschen, sagt Thomas Trommer, Geschäftsführer der Lebenshilfe Mittweida e.V. Das geringe Entgelt ist aus seiner Sicht ein Grund für die wenigen Freiwilligen. Konnte er vor zehn Jahren alle vier Stellen mit Bundesfreiwilligen besetzen, so sind es in den letzten Jahren nur noch 50 bis 70 Prozent.

Mehr Freiwillige benötigt

Trommer ist überzeugt davon, dass das Jahr im Bundesfreiwilligendienst ein guter Einblick für Menschen ist, die einen sozialen Beruf ergreifen wollen. "Manchmal hat man ein anderes Bild von einem Beruf vor Augen", sagt er. Für seine Einrichtung würde er sich mehr Freiwillige wünschen. "Es ist schwer zu planen", sagt er. "Für Frau Härtel haben wir bisher auch noch keinen Ersatz." Ihre Zeit in der Werkstatt endet am 31. August.

"Die Erfahrung hat mir sehr viel gebracht", so Härtel. "Man wächst in diesem Jahr und lernt, was man kann und was man nicht kann." Auch über ihre berufliche Zukunft ist sie sich in diesem Jahr klargeworden. "Ich werde eine Ausbildung zur Heilerzieherpflegerin machen."