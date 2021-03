Eigentlich sollten ab kommenden Freitag in Augustusburg bei Chemnitz mehrere Hotels, Restaurants und Museen im Rahmen eines Modellprojektes wieder geöffnet werden. Dazu hat der Landkreis extra ein Schnelltestzentrum errichtet. Mit einem negativen Schnelltest sollten die Menschen vor Ort eine Art digitale Eintrittskarte bekommen. Mit dieser Eintrittskarte sollte der Besuch von Geschäften und Gaststätten erlaubt werden, natürlich unter Einhaltung von Hygienekonzepten. Doch das Projekt ist vorerst vom Tisch.

Der Bürgermeister von Augustusburg, Dirk Neubauer, sagte MDR SACHSEN, die hohe Inzidenz mache den Start des Projektes unmöglich. "Wir haben jetzt eine Ortsinzidenz von 220. In Zahlen ausgedrückt: 10 Fälle bei 4.512 Einwohnern in sieben Tagen. Aber das übersteigt eben die 200", so Neubauer. Auch der Landkreis habe die 100er-Marke passiert. Diese sei aber die Grenze, bei der man das Projekt hätte starten dürfen.