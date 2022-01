Genau 34 Impftermine für eine Corona-Schutzimpfung haben die Arzthelferinnen von Andrea Pötzsch für Freitag vergeben. Rund ein Drittel davon für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren. Doch der Impfstart in dieser Altersgruppe sei etwas schleppend, erzählt die Kinderärztin.

"Durch diese hohen Wellen, diese hohen Inzidenzen weiß ich im Moment gar nicht, wen ich impfen kann", sagt sie. Sie müsse erst nachvollziehen, wer möglichweiser infiziert gewesen sei und daher noch nicht gleich geimpft werden könne. "Weil gerade im November, Dezember waren extrem viele Kinder betroffen, auch Jugendliche", sagt Pötzsch. Sie sammle jetzt erstmal die Daten der Patienten. Viele seien auch im Testzentrum gewesen, sodass die Ärztin nicht immer aus ihren Unterlagen herauslesen kann, ob sie an Corona erkrankt waren.

Oftmals würde die Erkrankung bei den Kindern mild verlaufen, so Pötzsch. Aber sie hätte auch schon drei schwere Fälle gehabt. Zum Teil sei es erst bis zu sieben Woche nach der Infektion zu starken Beschwerden gekommen: "Mit hoch fieberhaften Erkrankungen, wirklich schwerst krank, mit Multiorganbeteiligung, mit Herzmuskelentzündungen. Mit Entzündung der großen Gefäße, gerade an der Aorta", erzählt sie.

Auch ein Kind mit Long-Covid sei dabei. "Und das waren alles Kinder, die nicht vorerkrankt waren", sagt die Kinderärztin. Vom Mai 2020 bis Mai 2021 habe es insgesamt 297 schwere Fälle bei Kindern in ganz Deutschland gegeben. "Da sind die drei Fälle hier für mich in Hainichen relativ viel", so Pötzsch. Alle drei Kinder seien auf der Intensivstation behandelt worden.