Sachsen will die Möglichkeiten für örtliche Modellprojekte zu Öffnungen in der Gastronomie und im Tourismus vereinfachen. Bereits am Donnerstag soll die bisher vorgesehene Inzidenz-Abhängigkeit gestrichen werden. Sozialministerin Petra Köpping sagte in der Kabinettspressekonferenz am Dienstag, dass diese Projekte wissenschaftlich begleitet werden und Aufschluss darüber geben sollen, wie weitere Öffnungen sinnvoll durchgeführt werden können. "Die Projekte sind gut vorbereitet und gut durchdacht", sagte sie. "Die Kommunen haben das sehr lange vorbereitet."