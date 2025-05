Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Überflieger im Beruf Junger Dachdecker sorgt im Erzgebirge für Furore

04. Mai 2025, 11:00 Uhr

Während sich manche Jugendliche mit der Berufswahl schwer tun, ist es für andere ganz einfach. In letztere Kategorie fällt der 21 Jahre alte Louis Pauli aus dem Erzgebirge. Er ist Dachdecker mit Leib und Seele. Bereits im zarten Alter von vier Jahren stieg er mit seinem Vater, der ebenfalls in dem Beruf gearbeitet hat, aufs Dach. Später machte er seine Lehre und mit gerade mal 20 Jahren seinen Meisterabschluss. Der Heimat will er auf jeden Fall treu bleiben.