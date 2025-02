Nachdem in Frankenberg Anfang August eine 15 Jahre alte Schülerin und eine 23-jährige Frau nur wenige Tage nacheinander tot aufgefunden wurden, sind die Ermittlungen nun eingestellt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Chemnitz bestätigte, sind beide Frauen an einer Überdosis Drogen gestorben.

Die Schülerin hatte demnach Ecstasy konsumiert, die 23-Jährige Fentanyl. Fentanyl wird normalerweise als Schmerzmittel bei starken oder chronischen Schmerzen oder als Narkosemittel in der Anästhesie eingesetzt. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter oder weitere Substanzen habe es nicht gegeben, so die Staatsanwaltschaft.

Die beiden Tode kurz nacheinander hatten im vergangenen Jahr in Frankenberg zu lebhaften Debatten über Drogen geführt. In einem Sonderstadtrat Ende August berieten die Stadträte mit Schulleitern, der Polizei und dem Kommunalpräventiven Rat über über Prävention und die Bekämpfung des Drogenhandels in der Stadt.