Energiekrise Bürgermeister aus Mittelsachsen schreiben Brandbrief an Bundeswirtschaftsminister

Sechs Bürgermeister aus dem Landkreis Mittelsachsen haben sich mit einem offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gewandt. Darin berichten sie von den Sorgen und Existenzängsten der Bürger und Unternehmen in der ländlichen Region. Es geht um die steigenden Lebenshaltungs- und Produktionskosten, Materialengpässe und mögliche Insolvenzen von kleinen und mittelständischen Unternehmen.