Wiedereröffnung Kinderrutsche, Planschbecken und Sprungbrett: Alles neu im Freibad Hainichen

Einige Schönwetterwolken ziehen über den blauen Himmel. Ein Turmfalke zieht seine Kreise und ein Stockentenpärchen hat Gefallen am neuen Schwimmbecken im Freibad Hainichen gefunden. "Die Enten gehören hier nicht her und werden sich aus dem Staub machen, wenn die Badegäste kommen", ist sich Badleiter Ronny Müller sicher. Am Sonnabend geht es endlich wieder los in dem Freibad im Stadtteil Berthelsdorf. Anderthalb Jahre wurde fast alles umgekrempelt und saniert.