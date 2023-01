Erst die Andacht, dann der Unterricht

Jeder Schultag an der Werkschule beginnt mit einer Andacht. Diese wird von den Lehrenden individuell im Klassenzimmer abgehalten. Für den Tag, an dem das MDR-Team die Schule besucht, hat sich Ralph Benneman eine Andacht zum Thema Regeln erdacht. Warum sind sie notwendig? Sowohl im menschlichen Umgang, im Gesellschaftsleben (Verkehrsregeln), aber auch in Bezug auf die zehn Gebote, auf denen der evangelische Glaube basiert.

Zur Untermalung seiner Andacht pinnt Lehrer Ralph Bannemann die Stichworte "Regeln, Richtlinien, Gebote" an die Tafel. Bildrechte: Benjamin Jakob

Letzterer ist wichtig in der Evangelischen Werkschule Milkau. "Neben den Andachten feiern wir auch christliche Feiertage, feiern Gottesdienste auch in der Kirche und vieles mehr", sagt Schulleiterin Mandy Dießner. Das Fach Ethik steht an der Privatschule nicht auf dem Lehrplan, alle Kinder und Jugendlichen besuchen den Religionsunterricht. Obgleich, wie Mandy Dießner erklärt, nur knapp die Hälfte aller rund 200 Schülerinnen und Schüler konfessionell gebunden sei.

Die meisten Eltern, würden sich vor allem für den praktischen Ansatz der Werkschule entscheiden, sagt die Schulleiterin. Dafür zahlen sie auch Schulgeld.

Privatschule auf Initiative von Handwerkern

Als die damalige Oberschule in Milkau vor einigen Jahren geschlossen werden sollte, wurden die Menschen vor Ort aktiv. "Damals haben viele gesagt: 'Die Schule muss im Ort bleiben!'", erinnert sich Dießner. Sie selbst lehrte damals noch an der evangelischen Grundschule in Döbeln und wechselte nach deren Gründung als Schulleiterin an die Evangelische Werkschule in Wilkau.

Schulleiterin Mandy Dießner mit Schülerin Zoey, die das Layout für den Jahreskalender der Schule kreiert hat. Bildrechte: Sarah Hofmann

Mandy Dießner erzählt, Handwerker vor Ort seien damals auf die Idee einer Werkschule gekommen. "Es ist wichtig, dass die Handwerke im Ort erhalten und auch die Arbeitskräfte in der Region bleiben", gibt Mandy Dießner den damaligen Grundgedanken für eine neue Schule wieder, der die Werkschule noch heute prägt.

Von den Werkbänken der Schule an die der Wirtschaft

Praxis und Berufsorientierung ziehen sich als roter Faden schon durch die jüngeren Schulklassen der Oberschule. Sie beginnen mit einem Werktag pro Woche, an dem sie sich nicht nur künstlerisch mit Bastelprojekten ausprobieren können. Dort werden schon früh Methoden und Fähigkeiten gelehrt, die es im späteren Berufsleben braucht.

Die sechste Klasse etwa, die den Unterricht von Ralph Bennemann besucht, baut an einem Spielturm aus Holz. Die unfertigen Werkstücke werden zu Beginn des Unterrichts ausgeteilt, dazu gehören einerseits Bauteile, die montiert werden müssen, andererseits ein Arbeitsheft - und auf dieses kommt es an. Dort tragen die Schülerinnen und Schüler nämlich akribisch ihre Messwerte und Arbeitsschritte ein, dokumentieren ihr Vorgehen und arbeiten mit Arbeitsanweisungen und technischen Zeichnungen. Spiel und Arbeit liegen stets nah beieinander.

Ralph Bennemann beim Einsammeln der Handys in seinem Klassenzimmer. Bildrechte: Sarah Hofmann

Konzept geht auf: Viele Schüler beginnen Lehre in der Nähe