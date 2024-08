Die Jugendliche wurde den Angaben zufolge am Sonnabend in eine Klinik eingeliefert und starb dort in der Nacht zum Sonntag. Demnach wurde die Polizei erst informiert, als das Mädchen bereits im Krankenhaus war. Das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung stehe noch aus. Die Kriminalpolizei Chemnitz ermittelt, unter anderem wie die Jugendliche an die Drogen kam und ob sie an einer Überdosis starb.