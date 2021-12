Ob Frankenberg den Tag der Sachsen im kommenden Jahr ausrichten wird, bleibt weiter unklar. Wie SPD-Stadtrat Steven Kempe MDR SACHSEN am Mittwochabend mitteilte, ließ Bürgermeister Thomas Firmenich zu Beginn der Ratssitzung die Abstimmung über den sogenannten Durchführungsbeschluss von der Tagesordnung streichen. Eine Begründung dafür habe der frühere CDU-Politiker nicht genannt.

SPD und Linke fordern, dass Frankenberg sich als Ausrichter des größten Vereins- und Verbandsfestes in Sachsen zurückzieht, weil der Stadt wegen Einnahmeausfällen und Mehrausgaben durch die Corona-Krise das Geld für eine solche Veranstaltung fehle. Sie verwiesen darauf, dass sich die Stadt in einer Haushaltskonsolidierung befinde und deshalb sparen müsse. Ihr entsprechender Antrag war jedoch Ende November vom Stadt in geheimer Abstimmung mit einer Stimme Mehrheit abgelehnt worden.