Namensverleihung Garnisionsstadt Frankenberg heißt auch wieder so

Die Stadt Frankenberg wird in Zukunft die "sonstige Bezeichnung" Garnisonsstadt führen. Der Namenszusatz wird in Sachsen auf Antrag verliehen, wenn er eine besondere Bedeutung für die Gemeinde hat. Das Militär hat ein solche besondere Bedeutung für Frankenberg, weil in der Stadt nachweislich seit dem Jahr 1755 Soldaten stationiert sind.