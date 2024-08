Bildrechte: imago images/Esbenklinker

Polizei Frankenberg: Weitere Drogentote gefunden

08. August 2024, 17:24 Uhr

Nachdem bereits am Wochenende eine 15 Jahre alten Schülerin in Frankenberg vermutlich nach Drogenkonsum gestorben ist, hat die Polizei den Fund einer weiteren Drogentoten in der Stadt bestätigt. Demnach ist am Montag in einem Ortsteil von Frankenberg eine 23-Jährige tot aufgefunden worden. Auch sie ist mutmaßlich an einer Überdosis gestorben.