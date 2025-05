Lange habe sich niemand um dieses historische Erbe gekümmert, sagt Gerstner. Für viele in der Bevölkerung sei es einfach "die alte Spinnerei". Dabei sei es wichtig, aufzuzeigen, welche Geschichte sich dahinter verberge: Dass die Grundlagen für die Vernichtungslager der Nazis in dieser Region liegen.

Für die ausbleibende Förderung gibt es viel Kritik. Daniel Ristau ist Historiker und engagiert sich in der Stiftung Sächsische Gedenkstätten.

Die Landesregierung habe sich in den Koalitionsvertrag geschrieben, "eine sehr gut funktionierende, innovative und aktive Gedenkstätten-Landschaft" haben zu wollen, so Ristau. Das sei mit den jetzt eingeplanten finanziellen Mitteln aber nicht möglich.

"Die meisten – gerade auch kleinen – Gedenkstätten und Initiativen, die arbeiten ja schon am Limit." Es gebe zu wenig Personal, die Gedenkstätten seien chronisch unterfinanziert. "Das ist ein System von Selbstausbeutung aus Idealismus", sagt Ristau. Auch seine Stiftung sei von Kürzungen betroffen, außerdem werde alles immer teurer.

Ristau hofft, dass die Engagierten wie in Frankenberg "ihren Mut nicht verlieren und an ihrem Engagement festhalten". Dafür benötige es mehr Geld. "Ohne das wird Erinnerungskultur in der Zukunft tatsächlich kleiner geschrieben", warnt Ristau. Im schlimmsten Fall müssten Einrichtungen geschlossen werden.