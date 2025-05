Die sächsische Kulturministerin Barbara Klepsch hat eine weitere Unterstützung der Baumaßnahmen in der Gedenkstätte KZ Sachsenburg zugesagt. Bei einem Besuch des Gedenkorts in Frankenberg am Freitag sagte Klepsch MDR KULTUR: "Dass wir die Gedenkstätte nicht fertigbauen wollen, das war zu keinem Zeitpunkt auch nur im Entferntesten irgendwo in einer Überlegung."