Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Brücke Weiterbau der Ortsumgehung Flöha verzögert sich

Hauptinhalt

11. Februar 2025, 18:21 Uhr

Der Bau von Flughäfen kann in Deutschland bekannterweise schon ein wenig länger dauern, in Sachsen gilt das auch für Straßen. Die Autobahn 72 zwischen Chemnitz und Leipzig wird voraussichtlich 20 Jahre nach der geplanten Fertigstellung erstmals durchgängig befahrbar sein und an der Ortsumgehung Flöha wird auch schon fünfzehn Jahre gebaut. Ob sie fertig wird, entscheiden Gerichte.