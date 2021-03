Bei dem Elektronikunternehmen Sachsenkabel in Gornsdorf bei Chemnitz hat es einen größeren Corona-Ausbruch unter den Mitarbeitenden der Firma gegeben. Wie das Unternehmen auf Nachfrage von MDR SACHSEN bestätigte, wurden insgesamt 39 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Gemeinsam mit dem Gesundheitsamt des Landkreises habe man entschieden, den Betrieb trotz des Infektionsgeschehens nicht einzustellen, so die Firma.

Zu Eindämmung des Infektionsgeschehens habe man nun ein "Ausbruchsteam" gegründet, teilte Sachsenkabel mit. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssten täglich vor Betreten des Gebäudes einen Schnelltest ablegen. Außerdem habe man weitere Hygienemaßnahmen ergriffen. So sollen alle Beschäftigten eigene Desinfektionsmittel bekommen. Außerdem habe man das Unternehmen am Montag für einen Tag geschlossen um eine Flächendesinfektion durchzuführen. Seit Dienstag produziere man wieder, bisher seien alle weiteren Corona-Tests negativ gewesen, so die Geschäftsleitung. Mit dem Gesundheitsamt stehe man in engem Kontakt, um in Zukunft schneller reagieren zu können.