Nach einem Sexualdelikt in Hainichen ist gegen einen 33-Jährigen Haftbefehl erlassen worden. Er soll sich gestern Abend in einem Plattenbaugebiet am Stadtrand an einem 14-jährigen Jungen vergangen haben. Darüber informierte die Polizei Chemnitz. Zeugen hatten die Tat beobachtet. Den Informationen zufolge, konnte die alarmierte Polizei den Tatverdächtigen kurz darauf festnehmen. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Der 33-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.