Die drei jeweils etwa 20 Minuten langen Hörspielfolgen beschäftigen sich immer mit einem Hauptthema: dem Wald, dem Bergbau und dem Träumen. Maja Mick hat dazu das Hörspielskript geschrieben. Sie hat 2021 einige Zeit als Residenzkünstlerin in Augustusburg verbracht, wobei das Kinderbuch "HeHe! HuHu! (oder das grausliche Gefühl, wenn einem beim Schwimmen was am Fuß kitzelt.)" entstanden ist, auf dem das Hörspiel beruht.

Was macht der Verein "auf weiter Flur"? Der Verein "auf weiter flur e.V." ist ein Augustusburger Verein zur Förderung von Bürgerbeteiligung und Stadtentwicklung und dabei vor allem in den Bereichen Kunst, Kultur, Bildung und Digitalisierung im ländlichen Raum tätig. "Wir haben es uns zum Ziel gesetzt mit partizipativen, künstlerischen und kulturellen Aktivitäten die Kleinstadt Augustusburg mit den angegliederten Ortslagen zu beleben", so der Verein. Mit dem Festspielhaus "Lehngericht", der einer von acht sogenannten Makerhubs ist, ist der Verein auch Teil der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025. Mit den Makerhubs entstehen im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 Orte, in denen Gestalter, Handwerker, Unternehmer, der Fachkräftenachwuchs von morgen und Macherinnen aus aller Welt aufeinander treffen, um voneinander zu lernen und gemeinsam Neues zu erschaffen

Neben der Sagenwelt hat auch eine Prise Wissenschaft Platz in der Hörspielreihe gefunden, so Knödler. "Im Hörspielpart zum Thema Wald beschäftigen wir uns mit den Moosmännchen und mit den Waldweibern", erzählt sie. "Die leben im Wald und sind dementsprechend in einer beschützenden Rolle unterwegs." In Verbindung mit den in den Wald eindringenden Menschen werde dann eine Brücke zur Wissenschaft geschlagen und beispielsweise erklärt, wie Fotosynthese funktioniert.