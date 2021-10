Im Vorfeld der Ansiedlung von Karls Erlebnisdorf in Döbeln ist am Freitag im Zentrum Stadt ein Manufakturen-Laden eröffnet worden. In dem Geschäft am Obermarkt sind nach Angaben des Unternehmens beispielsweise Erdbeermarmeladen, Delikatessen vom Land und ausgesuchten Deko-Accessoires erhältlich. In den Sommermonaten soll es im Geschäft auch frische Erdbeeren geben. Die Früchte werden zwischen Mai und Oktober auf Feldern rund um Karls Hauptstandort Rövershagen bei Rostock geerntet.