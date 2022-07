Am Sonntag hatte sich nach Angaben der Polizei ein etwa zwei Tonnen schwerer Felsblock gelöst, an dem der Ringbolzen zur Sicherung des 31 Jahre alten Kletterers befestigt war. Der Mann stürzte rund zehn Meter in die Tiefe und starb im Krankenhaus. Die Polizeidirektion Chemnitz geht von einem Unglücksfall aus.