In den fünf Berichtsjahren von 2019 bis 2023 erfasste die Polizei demnach jeweils zwischen 31 und 50 Straftaten in der Gemeinde Kriebstein. Das vergangene Jahr, in dem die Unterkunft bezogen wurde, liegt also mit insgesamt 35 Delikten unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 38,8 Fällen.