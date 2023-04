Die geplante Gedenkstätte KZ Sachsenburg soll vom Land Sachsen betrieben werden. Das hat der Stadtrat von Frankenberg am Mittwochabend einstimmig entschieden. Frankenberg könne das weder finanziell noch personell stemmen, so die Begründung von Antragsteller Andreas Schramm (CDU).

Schramm verwies außerdem auf die Situation in Frankenberg. "Der entscheidendere Punkt ist das politische Spannungsfeld, in dem wir uns in Frankenberg befinden. Wir haben Probleme zwischen links, rechts und der Mitte." Er denke, es sei professioneller, wenn die Betreibung in unpolitische Hände käme.