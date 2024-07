Neubauer hatte in der vergangenen Woche seinen Rückzug vom Amt des Landrats angekündigt. Er hatte den Schritt mit persönlichen Anfeindungen von rechten Kräften sowie fehlenden Durchsetzungsmöglichkeiten gegen eine konservative Mehrheit in der Region begründet. Neubauer ist der einzige unter den aktuellen Landräten in Sachsen, der nicht auf CDU-Ticket in das Amt kam, sondern von Linken, SPD und Grünen unterstützt worden war.