Bei Hainichen im Landkreis Mittelsachsen ist am Sonnabend ein verkohlter Leichnam in einem ausgebrannten Auto gefunden worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, hatten Mitarbeiter einer Agrargenossenschaft um die Mittagszeit während der Ernte das Autowrack entdeckt. Es stand an einem Maisfeld nahe der Verbindungsstraße zwischen Berthelsdorf und Langenstriegis. Die Mitarbeiter verständigten daraufhin die Polizei.