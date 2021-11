Auf Autobahnrastplätzen an der A4 bei Hainichen und Chemnitz haben Diebe zugeschlagen. So wurde laut Polizei am Auerswalder Blick in der Nacht zu Mittwoch ein geladener Schiffscontainer aufgebrochen. Die Diebe stahlen 68 Fernsehgeräte. Der Wert der gestohlenen Geräte liegt demnach bei 40.000 Euro.