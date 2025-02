Im Gewerbegebiet Berbersdorf ist das neue Logistikzentrum von Transgourmet Deutschland an den Start gegangen. Das Unternehmen investiert in den mittelsächsischen Standort rund 29 Millionen Euro. Im Logistikzentrum werden den Angaben zufolge 125 Mitarbeiter beschäftigt. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kämen von dem Transgourmet Betrieb in Dresden, 25 Mitarbeitende seien aus der direkten Region neu eingestellt worden, so das Unternehmen.