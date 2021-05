21 Millionen Euro für Umbau am Krankenhaus Mittweida

Der Freistaat Sachsen fördert den Umbau des Krankenhauses Mittweida im Landkreis Mittelsachen mit 21 Millionen Euro. Entsprechende Förderbescheide seien übergeben worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Zum einen werde der einstige Standort in Rochlitz in ein Gesundheits- und Altenpflegezentrum umgewandelt. Am Standort in Mittweida werde die stationäre Versorgung mit entsprechenden Baumaßnahmen gestärkt. Gesundheitsministerin Köpping betonte, dass mit dieser Finanzierung ein starkes Zeichen für eine zeitgemäße Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum gesetzt werde.