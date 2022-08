Auf Zeitreise in der Mittelalterlichen Bergstadt Bleiberg

Auf dem Gelände zeigt mir Dietmar Sehm, Bergmeister des Bleibergs die einzelnen Häuser - und das in voller Montur. In historischer Gewandung läuft er durch die Bergstadt und ich ärgere mich ein wenig, dass ich nicht doch nochmal den heimischen Keller nach alten Kostümteilen durchstöbert habe. Die Vereinsmitglieder des "Mittelalterliche Bergstadt Bleiberg e.V." betreiben das Freilichtmuseum mit viel Hingabe und Leidenschaft. Sie übernehmen Hauspatenschaften, kümmern sich um das Gelände und vermitteln den Besuchern der Bergstadt allerhand Wissenswertes.

Die Schmiede in der Mitte lässt sich noch genau so wie vor 700 Jahren betreiben. Bildrechte: MDR/Julian Wallner

Gemeinsam bewegen Dietmar und ich uns durch die malerische Kulisse und ich vergesse schnell, dass ich mich hier auf einem Museumsgelände und nicht wirklich im 13. Jahrhundert befinde. Die Hühner gackern im hölzernen Stall und die Ketten, die in der Schmiede hängen, klirren im Wind aneinander. Alles fühlt sich so echt und authentisch an, weil es genau das ist.



Wie das Leben im Hochmittelalter ausgesehen hat, lässt sich hier aus nächster Nähe ausprobieren. Vom Backhaus über die Schmiederei, das Haus des Färbers und die Weberei bis zum Bergmeisterhaus. Was damals im Alltag benötigt wurde, findet man auch hier vor. Dem Verein der Bergstadt ist es wichtig, den Besuchern kein "totes" Rekonstruktionsgelände, sondern eine belebte hochmittelalterliche Siedlung zu präsentieren. Man kann sich frei auf dem Gelände bewegen, mit der Familie ein Picknick machen, einen Audio-Guide am Eingang ausleihen oder sich von den Mitgliedern durch die Bergstadt führen lassen. Ein Ausflug zum Bleiberg ist alles andere als ein langweiliger Geschichtsvortrag.