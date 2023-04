Die Gemeinkosten für die Produkte steigen natürlich. Was das im Detail bedeutet, können wir noch nicht ganz abmessen. Das größere Problem sehen wir jedoch darin, Arbeitsbedingungen zu garantieren, die wir nicht gewährleisten und beeinflussen können. Wir werden durch die mittelbaren Auswirkungen des Gesetzes mit Garantien belegt werden, die wir nicht bestätigen können. Dazu haben wir schlichtweg zu wenige Informationen und bekommen diese auch nicht.



Versprechen wir trotz dieser Unsicherheiten Garantien, die wir eigentlich nicht geben können, machen wir uns haftbar. Wird der Kunde kontrolliert und belangt, gibt er den Schaden an uns weiter. Ich sehe das Risiko, dass wir dadurch in Europa und Deutschland Standortnachteile erhalten und Produktionen abwandern in Regionen, in denen solche Garantien nicht gefordert werden.