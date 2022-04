Am Sonntag wird beim großen Wiedereröffnungswochenende im Erlebnismuseum Zeitwerkstadt in Frankenberg der Barkas-Prototyp B1100 präsentiert. Die beige-graue Farbe ist auch von den Kleintransportern vom Typ Barkas B1000 bekannt, die weit verbreitet waren in der DDR.

"Die B1100 Serie hätte dann all das beinhaltet, was eben der B1000 nicht hat", sagt er. "Also Viertakt-Motor zum Beispiel, etwas anderes Raumkonzept, natürlich auch eine ganz andere Optik. Also prinzipiell für die Zeit ein ganz modernes Fahrzeug."