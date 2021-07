Generell hat der Experte folgenden Tipp: Die beliebten Maronen stehen meist in großer Zahl in Fichtennähe. Das Erzgebirge wäre somit sehr erfolgsversprechend. "Wenn ich aber sage, ich will eine interessante Pilzwanderung machen, dann muss ich in eine Gegend mit vielen verschiedenen Bäumen – denn dann habe ich verschiedene Systeme und verschiedene Pilze", so Friese.